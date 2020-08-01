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Трамп считает нелепой отмену смертного приговора бостонскому террористу

1 августа, 04:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Бостоне мужчина ранил несколько людей

Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение американского апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне.

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Об этом пишет ТАСС.

"В Бостоне этот зверь (так президент назвал Царнаева — Ред.) убил во время марафона очень много людей. Они (апелляционный суд — Ред.) только что вернули приговор о его смертной казни низшей инстанции (федеральному окружному суду в Бостоне — Ред.). Они спорили об этом в течение длительного времени. Подумайте только. Это нелепо!" — подчеркнул президент.

По его версии, наиболее вероятный кандидат от демократов на ноябрьских президентских выборах бывший вице-президент Джозеф Байден "выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей".

Апелляционный суд в Бостоне отмечает, что защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Как следует из документа, Царнаев "останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос о том, решат ли власти окончить его жизнь казнью".

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Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.

Ранее сообщалось, что бостонский террорист приторговывал наркотиками.

Видео: Reuters

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США теракт в Бостоне Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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