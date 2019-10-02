Трамп считает переворотом запуск процедуры импичмента

Я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент - заявил Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента.

"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку к конституции, религию, вооруженные силы, стену на границе с Мексикой и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", — написал он на своей странице в Twitter.

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В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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