Трамп считает себя "избранным" в торговой войне с Китаем

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, комментируя свою роль в торговой войне Вашингтона с Пекином, назвал себя "избранным".

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер не согласился с тем, что конфликт США и Китая называют "торговой войной Трампа". Он выразил мнение, что торговую войну с Китаем следовало начать уже давно, поскольку в последние 5-6 лет Пекин, по его словам, заработал за счет США $ 500 млрд.

"Кто-то должен был это сделать. Я избранный. Кто-то должен был это сделать. Так что я принимаю вызов Китая", – сказал президент США.

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Также он заверил, что победу в торговой войне одержат Соединенные Штаты Америки, и сравнил страну с свиньей-копилкой.

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Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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