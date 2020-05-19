Трамп считает ВОЗ марионеткой, выполняющей просьбы Китая

Это - не первый случай, когда Трамп заявляет, что ВОЗ ориентирована на Китай

Президент США Дональд Трамп считает ВОЗ марионеткой, которая исполняет просьбы Китая, пообещавший 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

"Они – марионетки в руках Китая", – заявил он. Добавим, что это – не первый случай, когда американский лидер заявляет, что ВОЗ ориентирована на КНР. Но ранее американский президент использовал более мягкие термины об Китае и ВОЗ.

По его словам, ВОЗ "в последнее время работала плохо".

Трамп заявил, что решил не выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее 18 мая выступили многие мировые лидеры. "Я сделаю заявление (на тему здравоохранения в мире – Ред.) в ближайшем будущем", – пообещал Трамп.

Добавим, что в международном сообществе есть много дискуссий о точном происхождении вируса и теперь Япония и Евросоюз намерены инициировать расследованиепервоначальной реакции ВОЗ на пандемию коронавируса.

Ранее мы писали о том, что Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

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