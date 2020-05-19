Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп считает ВОЗ марионеткой, выполняющей просьбы Китая

19 мая, 02:38

Елена Кузьмич

Это - не первый случай, когда Трамп заявляет, что ВОЗ ориентирована на Китай

Президент США Дональд Трамп считает ВОЗ марионеткой, которая исполняет просьбы Китая, пообещавший 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

"Они – марионетки в руках Китая", – заявил он. Добавим, что это – не первый случай, когда американский лидер заявляет, что ВОЗ ориентирована на КНР. Но ранее американский президент использовал более мягкие термины об Китае и ВОЗ.

По его словам, ВОЗ "в последнее время работала плохо".

Реклама

В тренде
"Мыши – братский народ для крысы": Путина троллят за шутку о мышах с людскими генами
Совещание о развитии генетических технологий в Российской Федерации

Трамп заявил, что решил не выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее 18 мая выступили многие мировые лидеры. "Я сделаю заявление (на тему здравоохранения в мире – Ред.) в ближайшем будущем", – пообещал Трамп.

Добавим, что в международном сообществе есть много дискуссий о точном происхождении вируса и теперь Япония и Евросоюз намерены инициировать расследованиепервоначальной реакции ВОЗ на пандемию коронавируса.

Ранее мы писали о том, что Китай не допустил представителей ВОЗ к участию в расследовании происхождения инфекции COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото
Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фотоFun
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в УкраинеСША
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцев
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцевСША
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у США
Посол рассказал, какое вооружение Украина может закупить у СШАУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...