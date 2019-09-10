Трамп считает возможными переговоры между США и Северной Кореей

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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации возобновятся в ближайшее время.

"Только что появилось сообщение, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын хотел бы встретиться. У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном", — сказал Трамп. "Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи — это хорошо, а не плохо", — добавил американский лидер.

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В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

Ранее в МИД КНДР заявили, что недавнее резкое заявление госсекретаря США Майкла Помпео в адрес Северной Кореи значительно осложняет процесс возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27–28 февраля. В ходе него президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне.

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