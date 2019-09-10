Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

Трамп считает возможными переговоры между США и Северной Кореей

10 сентября, 01:21

Посмотрим, что произойдет, - заявил Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации возобновятся в ближайшее время.

"Только что появилось сообщение, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын хотел бы встретиться. У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном", — сказал Трамп. "Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи — это хорошо, а не плохо", — добавил американский лидер.

Реклама

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

Ранее в МИД КНДР заявили, что недавнее резкое заявление госсекретаря США Майкла Помпео в адрес Северной Кореи значительно осложняет процесс возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

В тренде
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27–28 февраля. В ходе него президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США переговоры КНДР Трамп Северная Корея

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли деталиПолитика

Новости партнеров

Loading...