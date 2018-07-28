Трамп сделал новое заявление о вмешательстве в американские выборы

Сегодня, 09:20

Глава США не потерпит иностранного вмешательства в избирательные процессы

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп в пятницу в ходе заседания Совета нацбезопасности по выборам заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс США. Об этом сообщает Белый дом.

"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", – отмечено в сообщении.

Совещание, во время которого было сделано заявление, было посвящено угрозам американским выборам со стороны недобросовестных иностранных акторов, помощи государственным и местным властям в области кибербезопасности, а также действиям по расследованию, судебным разбирательствам и привлечению к ответственности тех, кто пытался незаконно вмешаться в политические и электоральные процессы США.

Напомним, что ранее Трамп заверил, что не знал о встрече своего сына и зятя с российским адвокатом Натальей Весельницкой, как утверждает его бывший адвокат Майкл Коэн.

Как сообщалось, президент США заявил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

 
выборы, США, Трамп, вмешательство
Источник:

Интерфакс-Украина

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