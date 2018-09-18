Трамп сделал заявление о постоянной военной базе США поближе к границам России

Дональд Трамп на переговорах с Дудой заявил о запросе Польши на постоянное присутствие американской армии на территории страны в связи с опасностью российской агрессии

В Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе. Такое заявление сделано президентом США Дональдом Трампом до встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Reuters.

Трамп в частности сообщил, что он обсуждал с Дудой вопрос о создании американской военной базы в Польше, которая, по его словам, "желает внести большой вклад в то, чтобы Соединенные Штаты постоянно присутствовали" в этой стране.

"Польша готова внести очень большой вклад – чтобы было (военное. – Ред.) присутствие Соединенных Штатов в Польше, и, конечно же, это мы обсудим. Мы смотрим на это очень серьезно, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и мы ее рассматриваем", – сказал Трамп.

Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.

В мае Россия выразила озабоченность в связи с сообщениями о просьбе Польши, заявив, что расширение НАТО в отношении российских границ.

Ранее Дуда и Трамп обсудили вопрос расширения присутствия американских войск в Польше в ходе встречи на полях проходившего в Брюсселе саммита НАТО. В том же месяце постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.