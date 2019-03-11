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Трамп скрывает от ЕС детали переговоров с Китаем

Сегодня, 03:46

В Европейском союзе пристально следят за обсуждением торгового соглашения США – Китай

Фото: AFP
Трамп скрывает от ЕС детали переговоров с Китаем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg США В Европейском союзе пристально следят за обсуждением торгового соглашения США - Китай

Руководство Европейского Союза подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высших кругах ЕС.

Отмечается, что Трамп стремиться присвоить себе все лавры после достижения договоренностей с Китаем, уже называя это соглашение "моя сделка", вместо того, чтобы "выступить единым фронтом с ЕС с целью урегулирования трений с КНР".

"В Европейском союзе также пристально следят за обсуждением торгового соглашения США – Китай на предмет нарушений правил ВТО", – говорится в сообщении.

По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.

Напомним, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.

Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".

Как известно, пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег Китай, США, ЕС, Трамп, торговое соглашение

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