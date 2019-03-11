Трамп скрывает от ЕС детали переговоров с Китаем
В Европейском союзе пристально следят за обсуждением торгового соглашения США – Китай
Руководство Европейского Союза подозревает президента США Дональда Трампа в умышленном сокрытии деталей торговых переговоров с Китаем от своих европейских партнеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в высших кругах ЕС.
Отмечается, что Трамп стремиться присвоить себе все лавры после достижения договоренностей с Китаем, уже называя это соглашение "моя сделка", вместо того, чтобы "выступить единым фронтом с ЕС с целью урегулирования трений с КНР".
"В Европейском союзе также пристально следят за обсуждением торгового соглашения США – Китай на предмет нарушений правил ВТО", – говорится в сообщении.
По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.
Напомним, еще 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе США и Китай впервые договорились отсрочить на 90 дней поднятие пошлин на китайские товары с 10 до 25%. Изначально повышение планировалось с 1 января 2019 года.
Китай с 1 января также приостановил на три месяца действие дополнительных пошлин на американские автомобили – 25%, а также на автозапчасти – 5%. Стороны также договорились "достичь нового взаимовыгодного соглашения".
Как известно, пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, пока завершались без существенного прорыва.
А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп скрывает от ЕС детали переговоров с Китаем". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем
По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения
Трамп попросил Китай незамедлительно снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США
Президент США отметил, что не стал 1 марта повышать тарифы до 25%
США и Китай приблизились к торговому миру: Трамп анонсировал новое соглашение
Президент США надеется, что прогресс в переговорах не заставит себя долго ждать
Трамп заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары
США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем