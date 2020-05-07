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Трамп сможет использовать американских военных против Ирака

7 мая, 02:34

Елена Кузьмич

«Это была крайне оскорбительная резолюция», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп, который ранее разрешил американским войскам уничтожать иранские корабли, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без разрешения. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Сегодня я наложил вето на резолюцию, которая предписывала мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана", — заметил Трамп.

По его мнению, "это была крайне оскорбительная резолюция".

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"Вопреки тому, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана", — заметил американский лидер.

По мнению хозяина Белого дома, резолюция "нанесла бы серьезный ущерб возможностям президента защищать Соединенные Штаты Америки, их союзников и партнеров".

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"Мы живем во враждебном мире, полном меняющихся угроз. И конституция признает, что президент должен иметь возможность предугадать следующий шаг наших противников и предпринять в ответ быстрые и решительные действия. Именно это я и сделал!", — резюмировал Трамп.

Напомним, что последнее обострение между США и Ираном было вызвано убийством командира иранского спецназа "Аль-Кудс" генерал-лейтенанта Касема Сулеймани 3 января 2020 года, когда тот приехал в Багдад – беспилотник подорвал автомобиль, в котором он находился.

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8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Иран США резолюция вето Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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