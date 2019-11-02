Трамп снизил квоту на прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп, который ранее приказал пускать мигрантов только с медстраховкой, уменьшил квоту на прием беженцев, которых будут принимать Соединенные Штаты в 2020 финансовом году.
Об этом говорится распоряжении американского президента.
"Прием беженцев в количестве до 18 000 для Соединенных Штатов в течение 2020-го финансового года (от 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года – ред.) оправдан гуманитарными проблемами и не затрагивает национальных интересов", – говорится в тексте документа. В документе указали, какие категории беженцев получат количество разрешений на убежище.
Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1500 человек. Остальные 7500 мест получат беженцы других категорий.
Ранее Дональд Трамп своим указом ввел новые меры по контролю над потоком мигрантов, которые хотят получить убежище в США. Согласно новым правилам, мигранты, которые хотят получить в США убежище или временную работу, смогут это сделать при условии оплаты услуги за более быстрое рассмотрение заявок.
Кроме того, в США власти намерены собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения в базу данных, в которой содержится информация о преступниках.
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