Трамп снизил квоту на прием беженцев в США

В США готовы защитить 5000 человек, преследуемых по религиозным мотивам, 4 тысяч граждан Ирака, которые помогали США

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп, который ранее приказал пускать мигрантов только с медстраховкой, уменьшил квоту на прием беженцев, которых будут принимать Соединенные Штаты в 2020 финансовом году.

Об этом говорится распоряжении американского президента.

"Прием беженцев в количестве до 18 000 для Соединенных Штатов в течение 2020-го финансового года (от 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года – ред.) оправдан гуманитарными проблемами и не затрагивает национальных интересов", – говорится в тексте документа. В документе указали, какие категории беженцев получат количество разрешений на убежище.

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В США готовы защитить 5000 человек, преследуемых по религиозным мотивам, 4 тысяч граждан Ирака, которые помогали США.

Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1500 человек. Остальные 7500 мест получат беженцы других категорий.

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Ранее Дональд Трамп своим указом ввел новые меры по контролю над потоком мигрантов, которые хотят получить убежище в США. Согласно новым правилам, мигранты, которые хотят получить в США убежище или временную работу, смогут это сделать при условии оплаты услуги за более быстрое рассмотрение заявок.

Кроме того, в США власти намерены собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения в базу данных, в которой содержится информация о преступниках.

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