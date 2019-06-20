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Трамп снова идет в президенты: какими будут выборы 2020 года в США

20 июня, 07:00

Рейтинг кандидата от власти ниже главного конкурента от демократов. Но впереди еще год

Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников
Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP

Во вторник в Орландо (Флорида) перед 15 тысячами сторонников Республиканской партии президент США Дональд Трамп заявил, что будет повторно баллотироваться на этот пост в 2020 году.

"Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой. Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы объявить об официальном начале моей кампании по перевыборам на пост президента", — заявил Трамп.

Конечно же, не обошлось без наскоков на главных своих конкурентов — Демократическую партию:

"Демократы не заботятся о России. Их волнует только их собственное политическое влияние".

И тут же получил ответ от сенатора Берни Сандерса, который намерен добиваться выдвижения на праймериз на президентских выборах от Демократической партии:

"Наша важнейшая задача — нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны".

Официальное вступление в предвыборную гонку Трамп начинает с рейтинговых позиций ниже, чем у основного кандидата от демократов вице-президента Джо Байдена. Согласно опросу, проведенному 16 июня по заказу телеканала Fox News, Байдена готовы поддержать 49% избирателей. У президента пока только 39%. Этим результатам опроса тоже досталось от Трампа.

"Только фейковые опросы показывают, что мы отстаем от этой разношерстной публики, — написал он в "Твиттере", имея в виду, что пока у демократов 20 желающих побороться за главный пост страны. — Мы демонстрируем отличные показатели, но пока рано на этом сосредоточиваться. Предстоит много работы! Сделаем Америку снова великой!".

Действительно, к моменту голосования 3 ноября 2020 года у Трампа еще есть время изменить ситуацию. Накануне выступления в Орландо он, например, анонсировал, что иммиграционные службы США начинают депортировать миллионы нелегальных мигрантов из страны. Его сторонники приветствуют этот шаг, а также отмечают экономические достижения во время правления Трампа.

"То, что он сделал для страны — просто замечательно. Число рабочих мест в промышленности растет, наша сталелитейная отрасль возрождается, средняя зарплата растет, американцы снова покупают собственные дома", — заявил, например, журналисту Би-би-си страховщик из Флориды Роберт Адамсон.

Противники указывают на то, что Трамп не решил ни одной проблемы на мировой арене.

"Вы уже создали для нас достаточно проблем. Спасибо, что сделали КНР и Россию снова великим. Они вами гордятся", — написал, например, на страничке американского президента некто Абдул Нурзад. 

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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Тег США, Трамп, Дональд Трамп, выборы в США, президент США

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АВТОР:

Ирина Ковальчук

Источник:

Сегодня

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