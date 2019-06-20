Трамп снова идет в президенты: какими будут выборы 2020 года в США

Рейтинг кандидата от власти ниже главного конкурента от демократов. Но впереди еще год

Орландо. Послушать Трампа на стадионе собралось около 15 тысяч сторонников. Фото: AFP

Во вторник в Орландо (Флорида) перед 15 тысячами сторонников Республиканской партии президент США Дональд Трамп заявил, что будет повторно баллотироваться на этот пост в 2020 году.

"Мы продолжим делать Америку великой снова, но потом мы, очевидно, сохраним Америку великой. Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы объявить об официальном начале моей кампании по перевыборам на пост президента", — заявил Трамп.

Конечно же, не обошлось без наскоков на главных своих конкурентов — Демократическую партию:

"Демократы не заботятся о России. Их волнует только их собственное политическое влияние".

И тут же получил ответ от сенатора Берни Сандерса, который намерен добиваться выдвижения на праймериз на президентских выборах от Демократической партии:

"Наша важнейшая задача — нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны".

Официальное вступление в предвыборную гонку Трамп начинает с рейтинговых позиций ниже, чем у основного кандидата от демократов вице-президента Джо Байдена. Согласно опросу, проведенному 16 июня по заказу телеканала Fox News, Байдена готовы поддержать 49% избирателей. У президента пока только 39%. Этим результатам опроса тоже досталось от Трампа.

"Только фейковые опросы показывают, что мы отстаем от этой разношерстной публики, — написал он в "Твиттере", имея в виду, что пока у демократов 20 желающих побороться за главный пост страны. — Мы демонстрируем отличные показатели, но пока рано на этом сосредоточиваться. Предстоит много работы! Сделаем Америку снова великой!".

Действительно, к моменту голосования 3 ноября 2020 года у Трампа еще есть время изменить ситуацию. Накануне выступления в Орландо он, например, анонсировал, что иммиграционные службы США начинают депортировать миллионы нелегальных мигрантов из страны. Его сторонники приветствуют этот шаг, а также отмечают экономические достижения во время правления Трампа.

"То, что он сделал для страны — просто замечательно. Число рабочих мест в промышленности растет, наша сталелитейная отрасль возрождается, средняя зарплата растет, американцы снова покупают собственные дома", — заявил, например, журналисту Би-би-си страховщик из Флориды Роберт Адамсон.

Противники указывают на то, что Трамп не решил ни одной проблемы на мировой арене.

"Вы уже создали для нас достаточно проблем. Спасибо, что сделали КНР и Россию снова великим. Они вами гордятся", — написал, например, на страничке американского президента некто Абдул Нурзад.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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