Трамп снова собрался посетить Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет предстоящего визита в Польшу.
"У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого", — сказал Трамп.
Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны. "Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию", — ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.
Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Напомним, что ранее лидеры США и Польши договорились построить военный аэродром "с целью подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств", а также создать штаб дивизии США и развернуть подразделение сил специальных операций в районе "группы поддержки текущих и будущих сил Соединенных Штатов в Польше".
Вдобавок к этому, польское руководство взяло на себя обязательство создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
Напомним, что в прошлом году Дуда и Трамп активно обсуждали вопрос создания в Польше американской военной базы. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете:
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