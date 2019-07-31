Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны

Фото из открытых источников

Трамп снова собрался посетить Польшу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF,%20%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0 2019-07-31T01:41:41+03:00 США Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет предстоящего визита в Польшу.

"У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого", — сказал Трамп.

Президент США также не исключил, что во время этой зарубежной поездки посетит и другие страны. "Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию", — ответил Трамп на соответствующий вопрос одного из журналистов.

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Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Напомним, что ранее лидеры США и Польши договорились построить военный аэродром "с целью подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств", а также создать штаб дивизии США и развернуть подразделение сил специальных операций в районе "группы поддержки текущих и будущих сил Соединенных Штатов в Польше".

Вдобавок к этому, польское руководство взяло на себя обязательство создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Напомним, что в прошлом году Дуда и Трамп активно обсуждали вопрос создания в Польше американской военной базы. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете:

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