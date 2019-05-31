Трамп согласился на предложение Эрдогана по С-400 – СМИ
США и Турция создадут рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров на этой неделе договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц.
Представитель турецких властей на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что Эрдоган во время разговора с Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.
Однако, пишет агентство, пока не понятно, какие следующие шаги будут предпринимать стороны в отношении рабочей группы. Также неясно, когда группа может начать работу, и как долго эта работа может продлиться.
Кроме этого, американские источники в разговоре с Bloomberg отметили, что возможные результаты деятельности этой группы, по их мнению, скорее всего, лишь подкрепят нынешнюю позицию США, согласно которой покупка Турцией С-400 подвергнет риску программу истребителей-бомбардировщиков F-35 с участием, в том числе, и Турции.
Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.
Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
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