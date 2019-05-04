Трамп сомневается в надежности разведанных США о Венесуэле – СМИ

Трамп на встречах с помощниками настойчиво расспрашивал их о том, в какой степени надежна информация, поступающая от Гуайдо и из Венесуэлы

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп начал ставить под сомнение надежность имеющейся у Вашингтона разведывательной информации о Венесуэле и ее руководстве в свете событий в республике. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, американский лидер в беседах с помощниками "призывает к осторожности" в том, что касается Венесуэлы. Он также "выражает недовольство" тем, что некоторые его советники открыто говорят о возможности американской военной интервенции в страну. С такими заявлениями выступали госсекретарь США Майкл Помпео и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечается в материале, американский лидер "задает вопросы о надежности разведывательной информации США, которая свидетельствовала в пользу того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону". По сведениям телеканала, отношение Трампа "стало более скептическим" в свете того, что военные в Боливарианской Республике не перешли на сторону оппозиции. Ее лидер Хуан Гуайдо и американские чиновники ожидали, что это произойдет.

По словам источников телеканала, "на этой неделе Трамп на встречах с помощниками настойчиво расспрашивал их о том, в какой степени надежна информация, поступающая от Гуайдо и из Венесуэлы, а также верно ли ее интерпретируют". Он также выражал обеспокоенность относительно того, хорошо ли продумал Гуайдо план прихода к власти в стране.

По данным телеканала, в среду в Белом доме состоялись межведомственные консультации на уровне министров. На них обсуждались "дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы". Консультации продолжались не более 15 минут, в них участвовал Болтон, однако Трамп не присутствовал.

Отметим, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал крайней мерой возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание Washington Post.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро. А венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть демонстрантов. Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

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