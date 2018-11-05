Трамп сомневается в возможности встречи с Путиным в Париже

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится.

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря, передает Reuters.

"Мы встретимся на G20, и, возможно, у нас будут встречи после этого. Я не уверен, что мы сможем встретиться в Париже. Наверное, нет", – заявил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, ранее в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

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