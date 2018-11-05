Трамп сомневается в возможности встречи с Путиным в Париже

Сегодня, 21:43

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоится.

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря, передает Reuters.

"Мы встретимся на G20, и, возможно, у нас будут встречи после этого. Я не уверен, что мы сможем встретиться в Париже. Наверное, нет", – заявил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, ранее в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Больше читайте в статье "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат" на сайте "Сегодня".
переговоры, Путин, Париж, встреча, G20, Трамп, Дональд Трамп, ДРСМД

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Биньямина Нетаньяху. Фото: AFP

Введение санкций США против Ирана: одна страна поддержала Трампа

Сегодня, 16:40

В Израиле возобновление экономических мер в отношении Тегерана назвали историческим решением

США

Фото: AFP

Трампа назвали "расистской свиньей" в прямом телеэфире США

Сегодня, 11:23

Обозреватель Ана Наварро сумела дважды оскорбить президента страны за один эфир CNN
Загрузка...

Политика

Меркель, Путин и Порошенко. Фото: архив

Порошенко и Путин не зря приглашены в Париж: эксперт рассказал о "хитром плане" Меркель

Сегодня, 10:40

Во Францию прилетит и Трамп, которого немецкий канцлер намерена подключить к разрешению российско-украинского кризиса, считает Фесенко

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Американские бомбы против мирного населения в Йемене: Трамп сделал заявление

Сегодня, 08:29

Президент США обеспокоен тем, как Саудовская Аравия использует американское оружие

США

Фото: Fotolia

Вступили в силу новые санкции США против Ирана

Сегодня, 03:02

Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана

Другие страны

фото AFP

Иранский генерал ответил Трампу постером в стиле "Игры престолов"

Сегодня, 02:03

Сулеймани опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию 
Загрузка...