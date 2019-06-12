Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп сомневается в выдвижения Шанахана на должность главы Пентагона

12 июня, 01:39

Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп засомневался в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона и попросил подыскать другие кандидатуры. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.

По их сведениям, Трамп затрагивал эту тему на прошлой неделе во время мероприятий по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. Президент интересовался у трех лиц их личным мнением о Шанахане и о том, не следует ли подыскать более подходящих кандидатов на должность шефа Пентагона. В качестве одного из таковых называлось имя министра армии Марка Эспера.

Ранее Трамп также выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальникаПо его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Пентагон, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп сомневается в выдвижения Шанахана на должность главы Пентагона". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США прекратили обучение почти 30 турецких военных из-за российских С-400

Сегодня, 00:05

Если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников

В Пентагоне разочарованы, что турецкие военные будут обучаться работе с С-400

8 июня, 06:51

Турция отправила военнослужащих в РФ для обучения для работы с российской зенитной ракетной системой С-400

И. о. главы Пентагона и его греческий коллега обсудили влияние России и безопасность в Черном море

8 июня, 02:16

Стороны договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны

В Пентагоне дали Анкаре время отказаться от С-400

7 июня, 23:53

В Турции есть время до 31 июля

Вопреки желаниям Китая: СМИ узнали о крупной поставке американского оружия в Тайвань

6 июня, 11:27

С США заключили контракт на продажу вооружений на 2 млрд долларов, говорят источники

В Пентагоне напомнили, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с США

1 июня, 04:45

Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Покупать витамины – пустая трата денег

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь