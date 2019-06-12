Трамп сомневается в выдвижения Шанахана на должность главы Пентагона
Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса
Президент США Дональд Трамп засомневался в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона и попросил подыскать другие кандидатуры. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.
По их сведениям, Трамп затрагивал эту тему на прошлой неделе во время мероприятий по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. Президент интересовался у трех лиц их личным мнением о Шанахане и о том, не следует ли подыскать более подходящих кандидатов на должность шефа Пентагона. В качестве одного из таковых называлось имя министра армии Марка Эспера.
Ранее Трамп также выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.
Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.
Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.
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