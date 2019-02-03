Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии

Сегодня, 16:27

В Сирийской Арабской Республике находятся две тысячи военных США

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6fa/037/5c56fa0370091.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6fa/037/5c56fa0370091.jpg США В Сирийской Арабской Республике находятся две тысячи военных США

Соединенные Штаты в настоящее время сохраняют в Сирии военный контингент численностью 2 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, сколько американских военных сейчас находится в Сирии, глава Белого дома ответил, что на данный момент в Сирии находятся 2 тыс. военнослужащих.    

Трамп добавил, что американские солдаты начинают уходить из Сирии по мере того, как США устанавливает контроль над оставшейся территорией, контролируемой группировкой "Исламское государство".  

"Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой", — рассказал Трамп.

Напомним, в январе США начали выводить военную технику из Сирии

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, мы уже писали, что российский президент Владимир Путин согласился с таким решением Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сирия, США, исламское государство, ИГИЛ, армия США

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выход США из ДРСМД: в МИД России пообещали ответную реакцию

Вчера, 02:01

США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД

Трамп заявил, что хочет заключить новый договор о ракетах

Вчера, 01:21

Президент США заявил о желании собрать всех в "большой и красивой комнате и заключить новый договор"

Трамп может расторгнуть еще один ракетный договор с Россией

1 февраля, 18:28

На этот раз под угрозой оказался СНВ-3 - в Белом доме утверждают, что окончательное решение на счет соглашения еще не принято

США подготовят военный ответ на нарушение Россией ракетного договора – Трамп

1 февраля, 16:40

Трамп намерен нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади