Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии

В Сирийской Арабской Республике находятся две тысячи военных США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6fa/037/5c56fa0370091.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6fa/037/5c56fa0370091.jpg 2019-02-03T16:27:26+02:00 США В Сирийской Арабской Республике находятся две тысячи военных США

Соединенные Штаты в настоящее время сохраняют в Сирии военный контингент численностью 2 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, сколько американских военных сейчас находится в Сирии, глава Белого дома ответил, что на данный момент в Сирии находятся 2 тыс. военнослужащих.

Трамп добавил, что американские солдаты начинают уходить из Сирии по мере того, как США устанавливает контроль над оставшейся территорией, контролируемой группировкой "Исламское государство".

"Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой", — рассказал Трамп.

Напомним, в январе США начали выводить военную технику из Сирии.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, мы уже писали, что российский президент Владимир Путин согласился с таким решением Трампа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп сообщил численность американских солдат в Сирии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...