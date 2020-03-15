Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус

По словам Трампа, результаты будут готовы через несколько дней

Президент США Дональд Трамп, который ранее уже собирался пройти тест, сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу – Ред.). Они направлены в лабораторию", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу.

Американский лидер объяснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

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По словам Трампа, результаты будут готовы через несколько дней.

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Ранее сообщалось, что у американского президента Дональда Трампа дважды были контакты с носителями коронавируса, однако проявлений инфекции у главы Белого дома не обнаружили. Как заявил врач американского президента Шон Конли, Трамп "недолго контактировал" для совместного фото с Фабио Вайнгартен, спикером президента Бразилии Жаира Болсонаро. У них позже проявились симптомы опасного заболевания.

Напомним, глава Белого дома объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. Трамп объяснил, что введение режима ЧС в стране позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

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