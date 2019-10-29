Трамп сообщил о ликвидации еще одного главаря ИГИЛ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

После ликвидации главаря террористов ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади американские солдаты уничтожили еще одного лидера боевиков. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", – написал он.

Однако американский президент не назвал ни имени, ни деталей уничтожения боевика.

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Ранее министр обороны США Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс рассказали, что полученные разведданные дали возможность спецназу США провести операцию против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Эспер сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае невозможности захвата. Спецназовцы призвали Багдади сдаться.

"Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя", – рассказал Эспер CNN.

Ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, предположительно, был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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