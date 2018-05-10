Трамп сообщил о важном успехе в борьбе с ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп сообщил о захвате пяти лидеров террористической группы "Исламское государство". Об этом он написал в Twitter.

"Пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ только что захвачены!", – написал он.

Каких-либо дополнительных деталей президент США не предоставил.

Напомним, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн приступила к проведению воздушных операций против Исламского государства в Сирии.

"Наши полеты в поддержку операции Непоколебимая решимость демонстрируют неизменную приверженность США и региональных стран-партнеров к ликвидации террористической группировки ИГИЛ и угрозы, которую она представляет для международного сообщества", – сообщил контр-адмирал Джин Блэк.

Ранее сообщалось, что США сворачивают кампанию против ИГИЛ в Ираке. Американский военный контингент в Ираке насчитывал около 5 тыс. военных, которые принимали участие в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". После сворачивания боевых операций, сухопутный компонент США продолжит оставаться в Ираке, однако его окончательная численность не сообщается.