Трамп сообщил СМИ дату следующей встрече с Ким Чен Ыном

Президент США сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс

Фото: Getty Images

Трамп сообщил СМИ дату следующей встрече с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a40/990/5c5a4099063cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a40/990/5c5a4099063cd.jpg 2019-02-06T04:03:00+02:00 США Президент США сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс

Издание Politico сообщает, что президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 28-29 февраля.

По данным издания, Трамп сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс.

Также сообщается, что встреча пройдет во Вьетнаме.

Ранее стало известно, что второй саммит США-КНДР пройдет в Азии, хотя еще не определено его точное место. Вашингтон уже начал подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Кроме того, Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа. Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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