Трамп сообщил СМИ дату следующей встрече с Ким Чен Ыном
Президент США сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс
Издание Politico сообщает, что президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 28-29 февраля.
По данным издания, Трамп сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс.
Также сообщается, что встреча пройдет во Вьетнаме.
Ранее стало известно, что второй саммит США-КНДР пройдет в Азии, хотя еще не определено его точное место. Вашингтон уже начал подготовку к встрече американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Кроме того, Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа. Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп сообщил СМИ дату следующей встрече с Ким Чен Ыном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил, что дата и место второго саммита США-КНДР определены
Трамп также подчеркнул, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций КНДР
Трамп высоко оценил шансы на денуклеаризацию Северной Кореи
Американский президент считает, что его северокорейский коллега на самом деле хочет избавиться от ядерного оружия
Россия открестилась от помощи КНДР в развитии "мирного атома"
Ранее СМИ сообщали, что РФ тайно предлагала КНДР расположить на ее территории АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия
Россия тайно предлагала КНДР атомную электростанцию в обмен на ядерное разоружение - СМИ
Такое решение позволило бы снизить риски того, что КНДР будет использовать атомную электростанцию для производства ядерного оружия