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Трамп сознался, что США скупили 90% мировых запасов препарата для лечения коронавируса

25 июля, 01:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат

США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата „Ремдесивир", который обладает великолепным действием", — сказал глава государства.

Ранее о том, что власти США скупили практически весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед, заметила газета The Guardian.

В ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительном объеме. По данным издания, американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре.

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По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, полный курс обойдется в 2 340 долларов.

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Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С.

Добавим, что в США количество зараженных коронавирусом перевалило за 4 млн человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США препарат коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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