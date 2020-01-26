Трамп спрашивал, сколько Украина протянет без США: опубликована скандальная запись

В сети появилась запись разговора Трампа с его сторонниками

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США во время встречи со сторонниками в 2018 году. Запись разговора опубликовал PBS NewsHour.

"Как долго они бы продержались в борьбе с Россией?" — спрашивает Трамп.

"Не очень долго. Без нас не очень долго", – сказали ему в ответ.

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Напомним, американский канал ABC сообщил, что получил аудио, на котором слышно, как якобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Как отмечают СМИ, участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

Кроме того, палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, которые содержат информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович .

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

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