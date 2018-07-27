Трамп: Среди стран НАТО есть диктаторы

Сегодня, 14:29

Американский президент считает, что именно автократические режимы должны в первую очередь увеличить свое финансирование НАТО

Фото: AFP
Фото: AFP

Среди лидеров стран-членов НАТО есть "один или два диктатора", заявил президент США Дональд Трамп, назвав их первыми в очереди на увеличение финансирования деятельности Североатлантического Альянса.

"Это короли, королевы, президенты, премьер-министры, включая одного или двух диктаторов. Им едва ли не единственным платить легче", – сказал глава Белого дома, выступая 26 июля в городе Гранит-Сити.

Как пишет Washington Examiner, президент не стал перечислять эти диктаторские государства.

Отстаивая свое требование к союзникам увеличить финансирование альянса до 2% от размера ВВП, Трамп сказал: "Раньше мы платили от 70% до 90%. Теперь так не будет".

"Они согласились платить сотни миллиардов долларов, которые будут потрачены на нужды НАТО. Глава НАТО, генеральный секретарь Столтенберг, сказал, что теперь они платят по своим счетам и гордятся этим", – добавил американский президент.

Напомним, что в начале месяца Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

После этого, как сообщалось, союзники отвергли критику президента Дональда Трампа по своим тратам на оборону
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