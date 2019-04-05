Трамп: США и Китай могут достичь соглашения по торговле в течение месяца

Обе стороны также подтвердили, что в переговорах удалось достичь "огромного прогресса"

Фото: AFP

Трамп: США и Китай могут достичь соглашения по торговле в течение месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6e2/d87/5c96e2d878b33.jpg 2019-04-05T01:21:02+03:00 США Обе стороны также подтвердили, что в переговорах удалось достичь «огромного прогресса»

Соединенные Штаты и Китай могут достичь соглашения по торговле и объявить об этом в течение приблизительно месяца. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, который прибыл в американскую столицу на очередной раунд переговоров по урегулированию спора в сфере торговли двух стран. Его слова приводит агентство Рейтер.

Обе стороны также подтвердили, что в переговорах удалось достичь "огромного прогресса". По словам Трампа, разногласия остаются по вопросам пошлин и воровства интеллектуальной собственности.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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