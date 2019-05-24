Трамп: США не нужно было устраивать вторжение в Ирак

По словам американского президента, иракская кампания 2003 года была не нужна

Фото: AFP

США не стоило наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и проводить военную операцию в Ираке для свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Такое мнение выразил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

"Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало", — отметил он.

В тоже время, Трамп уточнил, что ведет речь о кампании, которую начал Джордж Буш-младший.

"Следовало ли нам входить в Ирак, нападать на Ирак, который не уничтожал Всемирный торговый центр (во время террористической атаки 11 сентября 2001 года – Ред.)? Это была страна, не способствовавшая росту терроризма. Террористов в Ираке моментально убивали", — заверил он.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что в результате "теперь речь идет о сложной ситуации, мне кажется, нам не следовало находиться на Ближнем Востоке".

Одновременно Трамп поставил себе в заслугу уничтожение "халифата" провозглашенного группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке.

"Тем не менее мы проделали отличную работу. Я продолжил борьбу с ИГИЛ. Мы на 100% уничтожили "халифат", — резюмировал он.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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