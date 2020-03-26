Трамп: США проводят больше всех тестов на коронавирус

От коронавируса в стране умерли около 920 человек

США проводят самое большое в мире число тестов на коронавирус. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я только что провел очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по многим вопросам, они в Республике Корея провели очень хорошую работу по тестированию, — сказал Трамп. — США сейчас проводят больше всех тестов на коронавирус, и наращивают усилия каждый день".

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"Я также провел ночью телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, поздравил его с этим решением (перенести летнюю Олимпиаду на 2021 год — Ред.). Это будет фантастическая Олимпиада, — отметил президент. — Это было абсолютно правильное решение отложить Олимпиаду на год. Я буду там".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

Напомним, что ранее во всех странах Северной и Южной Америки зафиксированы заражение коронавирусом.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

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