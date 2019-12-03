Трамп стал президентом при помощи вмешательства России в выборы – демократы

Демократы обвиняют главу администрации США в том, что он злоупотребил полномочиями

/ Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Республиканец Дональд Трамп стал президентом США при помощи вмешательства России в ход американских выборов 2016 года. Такое утверждение содержится в докладе, который был обнародован демократами в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по итогам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Авторы отчета обвиняют главу администрации США в том, что он злоупотребил полномочиями, стремясь обеспечить себе переизбрание в 2020 году. По словам демократов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, они были потрясены тем "фактом, что неподобающее поведение президента не являлось изолированным случаем" или следствием наивности. "Усилия, направленные на вовлечение Украины в наши президентские выборы 2020 года, были предприняты президентом, который сам был избран в 2016 году при помощи беспрецедентной и масштабной кампании по вмешательству в ход выборов, которую президент приветствовал и использовал и которая была предпринята в его пользу Россией", — считает Демпартия США.

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В полном виде подготовленный ею доклад занимает порядка 300 страниц. Республиканская партия и Белый дом содержащиеся в документе выводы отвергли.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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