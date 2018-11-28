Встреча Трампа и Путина под вопросом: состоится ли она и чего ждать Украине

Если президенты встретятся, их беседа будет не такой, на которую рассчитывали в Кремле

Президент США Дональд Трамп не исключает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Аргентине может не состояться. Об этом американский президент заявил в интервью The Washington Post. Трамп четко дал понять, что его позиция связана с агрессией России по отношению к Украине в Азовском море. Окончательное решение глава американского государства примет после изучения подробного отчета об инциденте.

Почему встреча важна для Путина

Для Путина срыв встречи будет большим ударом. В Кремле надеялись на встречу президентов РФ и США в ходе мероприятий, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны и прошедших в начале ноября в Париже. Однако тогда встреча тет-а-тет не состоялась из-за жесткой позиции хозяина – Эммануэля Макрона. Президентов США и России даже рассадили во время обеда, хотя изначально предполагалось, что обедать Путин и Трамп будут за одним столом. Состоялось лишь краткое общение, которое, тем не менее, преподносилось в российских СМИ, как большая победа российской дипломатии.

После неудачи во Франции надежды Кремля были связаны с саммитом G20, который пройдет в Буэнос-Айресе (Аргенина) 30 ноября – 1 декабря. Встреча с Трампом важна для Путина сразу по нескольким причинам, отмечают эксперты.

"Во-первых, это внутренние причины, – рассказал сайту "Сегодня" профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. – Путину важно продемонстрировать внутри страны, что он "рукопожатен", что он может разговаривать с Трампом на равных и на равных решать важные вопросы".

В свою очередь руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский отмечает, что G-20 – это один из немногих международных форматов, который открыт для президента России.

"Потому Москва рассматривала встречу Путина и Трампа, как один из наиболее реальных вариантов наладить диалог. Кремль все еще старается минимизировать потери, которые он имеет от вмешательства в выборы США. Россия из-за этого вмешательства превратилась для Трампа в проблему. И встреча с американским президентом очень важна для Путина с точки зрения возможности продемонстрировать что Россия – не проблема, а партнер Трампа", – рассказал сайту "Сегодня" Петр Бурковский.

Безусловно, одной из ключевых задач, которые стоят перед Россией является также отмена санкционного режима. Санкции Запада наносят серьезный урон экономике России, и, несомненно, Путин планировал поднять этот вопрос на встрече с американским президентом.

Почему отказ Трампа от встречи важен для Украины

В первую очередь, как отмечают эксперты, Дональд Трамп, заявив о возможности отмены встречи, дал четкий сигнал как России, так и мировому сообществу о том, что Соединенные Штаты не намерены закрывать глаза на агрессию России в Азовском море.

"Это можно воспринимать, как требование к российскому президенту прекратить агрессивные действия по отношению к Украине, – говорит Петр Бурковский. – То есть если Россия до 30 ноября освободит украинских моряков и определит порядок возвращения захваченных кораблей, продемонстрировав таким образом добрую волю к деэскалации, будет один разговор. Хотя проблема в целом не снимется. Если же доброй воли продемонстрировано не будет, не будет и встречи. Путину придется ждать другого случая, если он вообще возникнет", – полагает эксперт.

Помимо этого, демонстративный отказ президента США от встречи с Путиным может стать сигналом для лидеров других государств. То есть российский лидер, вполне вероятно, может попасть в ситуацию полной изоляции, уже знакомой Путину по саммиту G-20 в Австралии (2014 г).

Путин – крайний слева – "на краю мировой политики". Фото: Getty

"США сейчас формируют свою позицию по вопросу агрессии России в Азовском море. То, что заявил Трамп – достаточно оптимистично. Возможность отмены встречи целиком реальна. Более того, очень вероятна, – отметил сайту "Сегодня" политолог Александр Палий. – Если Трамп отменит встречу, изолирует Путина, то, скорее всего, президент РФ окажется в ситуации, которая была на саммите в Брисбене. Когда Путин фотографировался с коалой – больше никто не хотел с ним фотографироваться".

В то же время он выразил сомнения, что под угрозой срыва встречи с Трампом Россия пойдет на определенные уступки.

"У Путина сейчас серьезные внутриполитические проблемы. И пойдя на попятную, например, освободив украинских моряков и корабли, Путин рискует быть непонятым в своей стране. "Царь" может отступать только постепенно, незаметно для подданных. Иначе он потеряет популярность", – говорит Александр Палий.

Так будет ли рукопожатен Путин

Если встреча Трампа и Путина состоится, ее повестка будет вовсе не такой, на которую рассчитывали в Кремле. Дело в том, что в Азовском море Россия не только совершила агрессию по отношению к украинским военным кораблям. Она грубо попрала основополагающие принципы на которых зиждется, в том числе, мировая торговля.

"Россия нарушила ключевые для американцев принципы международного права – принцип свободы судоходства и принцип соблюдения договоров, регулирующих отношения на море. С точки зрения стратегических долгосрочных интересов США, как страны зависящей от морских коммуникаций, допускать этого нельзя. США не позволяют размывать эти принципы Китаю в Южно-Китайском море, не позволят и России в Азовском. Они понимают: если сейчас Москву не наказать, она начнет размывать эти принципы в Северном ледовитом океане, в Балтийском море и так далее. Возникнет вопрос, а что Иран, к примеру, может позволить себе делать в Персидском заливе, ссылаясь на прецедент. На самом деле, это серьезно затрагивает вопросы международной торговли. Чтобы не допустить этого, нужно поставить Россию на место", – отмечает Петр Бурковский.

Алексей Гарань также согласен, что вопрос агрессии России в Азовском море обязательно будет подниматься в случае, если Трамп все-таки встретится с Путиным.

"Обращает на себя внимание еще несколько моментов в заявлении Трампа. Очень важны его слова о том, что США не будут мириться с агрессией. А также что и Европа и, как он особо акцентировал, Германия не должна мириться с агрессией. И это очень важный посыл. Потому что на самом деле тут речь идет о том, что США призывают и Европу, и Германию к жесткой позиции по этому вопросу", – отмечает эксперт.

Как еще США поддержали Украину

После агрессии России Соединенные Штаты оказали Украине значительную поддержку. На заседании СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая от лица пяти стран-членов Совбеза, осудила действия России, призвав голосовать против повестки, предложенной Москвой. В поддержку Украины выступил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как отметил в интервью СNN президент Украины Петр Порошенко, в ходе разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео обсуждался вопрос предоставления Украине полноценной помощи, в том числе военной, для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Важным шагом, как с военной, так и политической точки зрения, стало представление в Минобороны Украины нового стратегического советника из США Кита Дейтона.

"На языке дипломатии это представление, сделанное публично, звучит достаточно красноречиво. Советники НАТО, и США в частности, работали у нас и раньше. Но их не афишировали. Нынешнее представление – демонстрация поддержки Соединенными Штатами Украины. Они демонстрируют, что поддерживают нас, в том числе в военной сфере", – отмечает Александр Палий.

По мнению бывшего заместителя главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко, работа Кита Дейтона будет важна для налаживания четкой коммуникации между украинскими ВСУ и нашими западными союзниками.

"Кит Дейтон будет работать не только на перспективу, над вопросами внедрения стандартов НАТО в украинских вооруженных силах. Полагаю, это будет также работа оперативная, по текущим событиям. В той ситуации, которая сложилась, Украине надо тесно сотрудничать, в первую очередь, с американцами и другими развитыми странами. А они должны понимать, что происходит, чтобы более оперативно реагировать. Также это важно для отработки дальнейших планов по противодействию агрессору. Одно дело, когда мы просим, каждый раз обращаясь к союзникам по тому или иному вопросу. И совсем другое, когда их представитель, профессионально подготовленный, будет видеть ситуацию изнутри и оперативно доносить ее нашим союзникам. На мой взгляд, это будет способствовать повышению качества совместной работы", – отметил Игорь Романенко.

Напомним, немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили в среду, что канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается обсудить с Трампом новые санкции против России.