Трамп теряет популярность среди христиан – западные СМИ

Помощники Дональда Трампа обеспокоены снижением популярности президента США среди последователей христианских конфессий страны. Об этом сообщила газета Politico.

Традиционно президент полагается на поддержку белых евангельских христиан. Избирательная кампания американского лидера была обращена также и к сторонникам других протестантских течений, а также к католикам. Помощники Трампа рассчитывали, что поддержка верующих поможет республиканцу переизбираться на выборах в ноябре.

Однако последние опросы показывают падение популярности президента США по сравнению с проводимыми до пандемии исследованиями среди белых евангельских христиан примерно на 11 процентных пунктов (п. п.), католиков – на 12 п. п., сторонников основных протестантских течений – на 18 п. п.

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По данным издания, именно с целью сохранить поддержку религиозных консерваторов Трамп накануне выступил с призывом открыть все культовые сооружения – церкви, мечети и синагоги, – закрытые в условиях пандемии коронавируса.

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"Губернаторам нужно поступить правильно и позволить этим крайне важным культовым сооружениям открыть свои двери прямо сейчас, в течение этих выходных. Если они этого не сделают, я пойду в обход губернаторов", – сказал американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 96 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в президентской гонке в Соединенных Штатах пока нет явного лидера. Так, вероятный кандидат от Демократической партии, экс-вице президент США Джо Байден на несколько процентных пунктов опережает действующего президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Однако Трамп имеет большую поддержку в критически важных для результатов выборов колеблющихся штатах.

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