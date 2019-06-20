Трамп теряет терпение из-за ситуации в Венесуэле

Представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики и могут без труда сместить Мадуро. Трамп, отмечает источник издания, считал, что "мог одержать победу и рекламировать ее как крупное внешнеполитическое достижение". Однако, пишет газета, после ряда неудач оппозиции Трамп начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

"Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом, — приводит газета слова другого своего источника. — Политика администрации США по оказанию максимального давления опирается на последовательность и дисциплину для достижения конечной цели".

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп теряет терпение из-за ситуации в Венесуэле". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"