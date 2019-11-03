Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя.

"Раскройте разоблачителя и покончите с "разводом" под названием "импичмент" - потребовал президент в Twitter.

Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

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Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

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