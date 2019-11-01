Трамп уехал из Нью-Йорка: стали известны причины

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич во штате Флорида. Причиной переезда американский лидер назвал высокие налоги и плохое отношение местных властей.

"1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, – это место, которое я полюбил и останусь здесь, надеюсь, еще на 5 лет, но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания", – написал Трамп в Twitter.

По словам президента, он платит миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, но с ним "очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата". Он отметил, что всегда будет рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и его "великим людям".

Отметим, что на сообщение о переезде Трампа отреагировал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

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"Скатертью дорога. Он весь твой, Флорида", – написал он в своем Twitter.

Кроме того, Куомо также выразил сомнение в том, что Трамп исправно платил налоги в бюджет города и штата.

В тренде В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвав Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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