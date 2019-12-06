Трамп угрожает членам НАТО, которые вносят мало средств в бюджет альянса

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Президент США Дональд Трамп указал на возможность принятия мер воздействия в сфере торговли в отношении тех членов НАТО, которые не выполняют свои обязательства по взносам в бюджет альянса.

"Я говорю некоторым, что они уклоняются от уплаты, и не всем это нравится. Но нельзя слишком мягко об этом заявлять, потому что тогда они и дальше не будут платить, как они делали последние 15 лет", — сказал американский лидер. "Мы можем принять меры, связанные с торговлей. Это нечестно, что они получают защиту со стороны США, но не вносят свои деньги. Я действительно использую этот термин — уклонение от уплаты. Потому что именно это они и делают", — добавил президент.

Вашингтон настаивает на том, что европейские члены НАТО должны увеличить финансирование альянса, а также начать тратить на оборонные нужды не менее 2% своего ВВП в соответствии с обязательствами, которые они взяли на себя перед организацией. Во вторник Трамп назвал крайне несправедливым то обстоятельство, что США тратят от 4% до 4,3% на оборонные нужды, а Германия — от 1% до 1,2% при том, что ее ВВП намного меньше американского.

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Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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