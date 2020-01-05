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Трамп угрожает применить против Ирана новое оружие

5 января, 09:48

Президент США опубликовал новую партию угроз в адрес Тегерана

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Если иранские войска решат атаковать американские военные базы, то США применят против Ирана свои новые вооружения.

Об этом на своей странице в Twitter 5 января заявил американский президент Дональд Трамп.

"США только что потратили два триллиона долларов на военное оборудование. Наша армия – величайшая и, очевидно, лучшая в мире! Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы без промедлений отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону", — пригрозил Трамп.

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В другом "твите" президент обещал ответить иранцам ударом такой силы, которую они "не видели еще никогда прежде".

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Напомним, что 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир силами специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен американский Конгресс.

Иранские власти пообещали отомстить убийцам топ-генерала, а министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф назвал это проявлением терроризма со стороны США.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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Иран оружие Дональд Трамп армия США Касем Сулеймани

Источник: Сегодня

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