Трамп угрожает применить против Ирана новое оружие

Если иранские войска решат атаковать американские военные базы, то США применят против Ирана свои новые вооружения.
Об этом на своей странице в Twitter 5 января заявил американский президент Дональд Трамп.
"США только что потратили два триллиона долларов на военное оборудование. Наша армия – величайшая и, очевидно, лучшая в мире! Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы без промедлений отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону", — пригрозил Трамп.
В другом "твите" президент обещал ответить иранцам ударом такой силы, которую они "не видели еще никогда прежде".
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир силами специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.
Министерство обороны США информировало, что операция была проведена по распоряжению Трампа, о чем не был заранее уведомлен американский Конгресс.
Иранские власти пообещали отомстить убийцам топ-генерала, а министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф назвал это проявлением терроризма со стороны США.
Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.
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