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Трамп угрожает Китаю жестоким возмездием за коронавирус

14 мая, 18:26

Станислав Кожемякин

Президент не собирается общаться с председателем КНР Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп продолжает накалять отношения с Китаем – после того как он допустил введение новых санкций против Поднебесной, Трамп допустил, что США могут полностью разорвать все отношения с этой страной.

Об этом он заявил в интервью Fox Business 14 мая.

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", – сказал он, добавив, что это позволит Соединенным Штатам сэкономить 500 млрд долларов.

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Кроме того, Трамп не собирается в сложившихся обстоятельствах общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"У нас очень хорошие отношения, но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", – сказал хозяин Белого дома.

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Также, по словам Трампа, Поднебесная отказала США в просьбе изучить проблему коронавируса COVID-19 – китайские власти не захотели принять помощь Соединенных Штатов по этому вопросу.

"Я догадался, что все окей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", – отметил Трамп.

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Напомним, что ранее американское разведсообщество сошлось на том, что коронавирус, пандемия которого охватила весь мир, не был создан искусственно, опровергнув теорию о происхождении инфекции из китайской лаборатории. Несмотря на это, Трамп продолжает настаивать именно на этой версии.

Пекин, в свою очередь, признал ошибки во время борьбы с коронавирусом, указав на скрытые пробелы в системе здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия коронавирус Дональд Трамп

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