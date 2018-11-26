Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за "каравана мигрантов"

Сегодня, 16:41

Президент США посоветовал соседям выслать нелегалов из страны самолетами, автобусами или любым другим способом

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп угрожает полностью закрыть границу между США и Мексикой, если последняя не избавится от "каравана" мигрантов.

"Мексика должна отправить обратно в их страны размахивающих флагами мигрантов, многие из которых являются хладнокровными преступниками. Сделайте это с помощью самолетами, автобусами, любым другим способом, но  им не попасть в США. Мы закроем границу на постоянном основании, если потребуется", — написал Трамп, призвав Конгресс одобрить строительство страны на южной границе.

1543242643.4184

В то же время пограничники отрапортовали о мигрантах, которые были задержаны при попытке пересечь границу незаконно.

"42 человека пересекли границу и были арестованы. Откровенно говоря, намного больше людей пересекли границу", – сказал начальник пограничного патруля США в Сан-Диего Родни Скотт в интервью CNN.

Напомним, что накануне некоторые нелегалы попытались проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор, из-за чего американские пограничники применили слезоточивый газ.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Также сообщалось, что члены первой волны "каравана" достигли границы США еще 14 ноября.
Мексика, граница, нелегалы, Трамп, Дональд Трамп, караван мигрантов
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

Помпео заявил, что США не допустят на свою территорию "караван мигрантов"

23 Ноября, 02:21

Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий размещенным на границе США с Мексикой американским военнослужащим открывать огонь на поражение при необходимости

США

Фото: AFP

Трамп разрешил стрелять по "каравану мигрантов"

22 Ноября, 19:05

Президент США допускает возможность закрытия границы с Мексикой на неопределенный срок
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

"Караван мигрантов" из Сальвадора добрался до Мексики

22 Ноября, 01:45

В состав "каравана" входят порядка 250 человек, которые намерены пройти через Мексику и попасть в США 

США

Фото: AFP

Суд остановил указ Трампа и разрешил нелегалам просить убежища в США

20 Ноября, 12:19

Федеральный судья Джон Тигар издал свое решение, ознакомившись с аргументами правозащитных групп

Другие страны

Фото: AFP

Мексиканцы требуют выгнать "караван мигрантов" прочь из страны

19 Ноября, 17:23

Демонстранты выступают против содержания нелегалов за государственные средства

США

Фото: AFP

"Караван мигрантов" подошел вплотную к США: беженцев сфотографировали на пограничном заборе

14 Ноября, 20:02

Столкновений с американскими пограничниками не произошло, поскольку завидев их, мигранты возвращались на мексиканскую сторону
Загрузка...