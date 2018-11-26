Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за "каравана мигрантов"

Американский президент Дональд Трамп угрожает полностью закрыть границу между США и Мексикой, если последняя не избавится от "каравана" мигрантов.

"Мексика должна отправить обратно в их страны размахивающих флагами мигрантов, многие из которых являются хладнокровными преступниками. Сделайте это с помощью самолетами, автобусами, любым другим способом, но им не попасть в США. Мы закроем границу на постоянном основании, если потребуется", — написал Трамп, призвав Конгресс одобрить строительство страны на южной границе.

В то же время пограничники отрапортовали о мигрантах, которые были задержаны при попытке пересечь границу незаконно.

"42 человека пересекли границу и были арестованы. Откровенно говоря, намного больше людей пересекли границу", – сказал начальник пограничного патруля США в Сан-Диего Родни Скотт в интервью CNN.

Напомним, что накануне некоторые нелегалы попытались проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор, из-за чего американские пограничники применили слезоточивый газ.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Также сообщалось, что члены первой волны "каравана" достигли границы США еще 14 ноября.



