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Трамп унизил своего сторонника: пришлось объясняться

Сегодня, 10:50

Президент высмеял на лишний вес мужчину, который оказался его сторонником

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что после своего развала СССР "стал называться Россией", снова оконфузился.

На этой неделе в штате Нью-Гемпшир противники Трампа пытались сорвать его политическое мероприятие в городе Манчестер. Из толпы протестующих президент выделил отдельного мужчину и высмеял его за избыточный вес.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста", – заявил Дональд Трамп службе безопасности на мероприятии.

Этим мужчиной оказался ветеран правоохранительных органов и ВМФ Френк Доусон, который поддерживает президента США.

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Об этом он рассказал телеканалу Fox News, признавшись, что даже вырывал у противников президента транспаранты. Доусон утверждает, что не обижается на Трампа.

Сторонник Дональда Трампа Френк Доусон на мероприятии в Нью-Хемпшире

Сторонник Дональда Трампа Френк Доусон на мероприятии в Нью-Хемпшире / Фото: AFP

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"Считаю, он подумал, что я участвую в протестах, но это было не так. Я был среди его сторонников. Все хорошо. Я люблю этого парня. Он – лучшее, что когда-либо случалось с этой страной", – сказал он.

Ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, издание The Hill пишет, что, когда Дональд Трамп узнал о случившемся, то поручил узнать телефонный номер обиженного им сторонника.

Президент позвонил Доусону и оставил ему голосовое сообщение.

Напомним, что на прошлой неделе американский президент отпустил грубый комментарий в адрес вице-президента США Джо Байдена, в очередной раз подверг усомнившись в умственных способностях своего соперника на президентских выборах.

Кроме того, мы писали о другом инциденте, в ходе которого Трамп неожиданно заявил о смерти легендарного актера Арнольда Шварценеггера.

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