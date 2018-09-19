Трамп уточнил позицию США по санкциям против "Северного потока – 2"

Американский президент указал на то, что Германия вынуждена платить России миллиарды долларов за энергию

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не рассматривается вопрос введения санкций против ряда компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток – 2", который должен пройти в обход Украины. Об этом американский лидер рассказал 18 сентября, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой – расшифровка общения Трампа с журналистами обнародована на сайте Белого дома..

Так, отвечая на вопрос о санкциях против компаний, участвующих в проекте Nord Stream II, Трамп заявил: "Мы не собираемся этого делать".

Стоит напомнить, что в Госдепартаменте США ранее обратили внимание на риск оказаться под санкциями для компаний, которые работают в сфере российского экспорта энергоресурсов.

"Мы дали понять, поняли, что фирмы, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, занимаются бизнесом, который рискует оказаться под санкциями. Мы считаем, что этот трубопровод подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе, предоставив России еще один инструмент политического принуждения европейских стран, особенно Украины. Россия понимает, что этот проект делит Европу и использует это в своих интересах", – рассказал в июле агентству Reuters пресс-секретарь Госдепартамента США.

Теперь же американский президент указал на то, что Германия вынуждена платить России миллиарды долларов за энергию.

"Мы просто считаем очень неудачным для немецкого народа то, что Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год за свою энергию в Россию. И я могу сказать, что немецким людям это не нравится", – отметил Трамп 18 сентября.

Таким образом, судя по высказываниям американского лидера, готовящиеся санкции против "Северного потока – 2", видимо, не должны затронуть компании, участвующие в проекте строительства газопровода. Вместе с тем, ряд российских СМИ поспешили заявить о том, что США якобы вовсе не намерены вводить санкции против "Северного потока – 2" как такового.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Также замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.