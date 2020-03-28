Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп утверждает, что США находятся на первом месте в мире по тестированию на коронавирус

28 марта, 22:05

Елена Кузьмич

«Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы», - уверяет Трамп

Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте в мире по количеству проводимых тестов на новый коронавирус. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас на первом месте в мире по тестированию. Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", — заявил он.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тысяч человек, зафиксировано свыше 26 тысяч смертельных исходов.

Реклама

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 112 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 тысячи человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 52 тысяч случав заражения, а умерли 728 человек.

В тренде
Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

Ранее сообщалось, что США и Европа договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Америка и Европа увеличат помощь наиболее уязвимым странам.

Добавим, что США выделят Украине 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США тест коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 28 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 28 марта и все подробностиДругие страны
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Женщина рассказала, как она победила коронавирус:
Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"Fun
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...