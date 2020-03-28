Трамп утверждает, что США находятся на первом месте в мире по тестированию на коронавирус

«Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы», - уверяет Трамп

Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте в мире по количеству проводимых тестов на новый коронавирус. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас на первом месте в мире по тестированию. Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", — заявил он.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тысяч человек, зафиксировано свыше 26 тысяч смертельных исходов.

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В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 112 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 тысячи человек. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк, где подтверждено более 52 тысяч случав заражения, а умерли 728 человек.

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Ранее сообщалось, что США и Европа договорились сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Америка и Европа увеличат помощь наиболее уязвимым странам.

Добавим, что США выделят Украине 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.

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