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Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

8 июля, 01:07

Елена Вус Елена Вус

Глава государства пошел на такой шаг в разгар пандемии

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.

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Об этом сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес на странице в Twitter.

"Конгресс получил уведомление о том, что глава США официально вывел страну из состава ВОЗ в разгар пандемии. Было бы несправедливо назвать ответ Трампа на коронавирус просто хаотичным и непоследовательным. Это не защитит жизни или интересы американцев – это оставит американцев больными, а Америку – одинокой", – написал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. Американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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Добавим, что ранее в ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ВОЗ коронавирус Дональд Трамп COVID-19

Источник: Сегодня

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