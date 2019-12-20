Трамп уверен, что будет полностью оправдан в Сенате

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп уверен, что будет полностью оправдан во время проведения процедуры импичмента в Сенате. Об этом сообщает Голос Америки.

Сообщается, что Трамп уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и правовые процедуры, которые были проигнорированы Палатой представителей.

"Не получив ни одного голоса от республиканцев, не предоставив ни одного доказательства правонарушений, демократы утвердили незаконные статьи импичмента против президента в Палате представителей", - говорится в заявлении Белого дома.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, Трамп готов к следующим шагам и надеется, что он будет полностью оправдан.

Также Гришем считает, что демократы не понимают, что нужно стране, в которой Конгресс работает в интересах народа.

"Безграничная враждебность к президенту Трампу разжигает их желание аннулировать результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы в 2020 году", – говорится в сообщении.

Напомним, нижняя палата Конгресса США, где большинство имеют демократы, ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. За первую статью обвинения – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов (против – 197, один воздержался). Второй пункт – препятствование расследованию Конгресса – набрал 229 голосов (против 198 при одном воздержавшемся). Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт. Тоже, впрочем, легко прогнозируемый.

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