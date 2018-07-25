Трамп уверен, что Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США

Вчера, 21:45

Президент США убежден, что Россия попытается оказать влияние на исход выборов в пользу представителей Демократической партии

 

фото AFP
фото AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

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"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", – подчеркнул президент США.

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По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

Отметим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа"

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявляет, что появляется все больше доказательств незаконной, по его словам, слежки ФБР за его избирательной кампанией. Так Трамп отреагировал в Twitter на публикацию рассекреченных документов,согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.
Трамп, вмешательство, Дональд Трамп, промежуточные выборы, Конгресс США, вмешательство России
Источник:

"Сегодня"

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