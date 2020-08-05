Трамп уверен, что стена на границе с Мексикой защищает США от коронавируса

Как констатировал Трамп, наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп считает, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в США. Об этом сообщает FoxBusiness.

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Хозяин Белого дома сообщил, что общая протяженность данного барьера "составляет уже 275 миль" (более 440 км – Ред.). В ближайшие месяцы стена может стать примерно в два раза длиннее.

Мол, наличие барьера помогло снизить число нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики, в том числе заразившихся коронавирусом. "Как вы знаете, в Мексике очень серьезное заражение. Из-за стены на нас не оказывается сильное негативное влияние со стороны Мексики. Это замечательно", — заявил Трамп.

Сейчас в США выявлено более 4,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 155,6 тысячи человек.

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В Мексике, согласно оценкам университета, инфицированы около 443,8 тыс. человек, летальных исходов более 48 тыс.

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Ранее сообщалось, что в США ураган разрушил часть "стены Трампа", ведь тропический шторм "Ханна" обрушился на Техас.

Видео: Reuters

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