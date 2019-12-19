Несмотря на импичмент: Трамп уверен в том, что останется у власти

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп считает, что он останется на посту главы государства. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которых были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".

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"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", – добавили в Белом доме.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампав рамках процедуры импичмента.

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Видео: Reuters

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

В конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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