Трамп уверяет, что Болтон, собирающийся давать показания в Сенате, ничего не знает

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп убежден, что его бывшей помощник по национальной безопасности Джон Болтон в случае дачи показаний в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, окажется не в курсе происходящего.

Болтон ранее заявил, что готов выступить в верхней палате, если законодатели выпишут ему повестку.

"Это будет зависеть от юристов, зависеть от Сената. Если он придет на слушания, окажется, что он ничего не знает о том, о чем мы говорим, — отметил глава администрации США, отвечая на вопросы журналистов. — Потому что, если вы знаете, украинское правительство выступило с очень весомым заявлением о том, что не было давления в ходе июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, ничего не было".

Трамп вновь подчеркнул, что импичмент — "это большой обман". "Мною не было сделано ничего неправильного. Эти две статьи обвинения (о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, одобренные Палатой представителей 18 декабря —Ред) даже несерьезны, не было никакого преступления, — утверждал он. — Это все обернулось партийным обманом, охотой на ведьм".

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Президент выразил убеждение, что против него предпринимались незаконные действия еще до избрания на должность главы Белого дома, а история с импичментом является лишь продолжением.

"Если вы посмотрите на стенограммы разговоров с Зеленским, то они совершенны, даже если прочтете лишь одну, — заявил Трамп. — Там абсолютно ничего нет неправильного. Что касается денег, то они были предоставлены Украине на две-три недели раньше запланированного срока".

"Но я обратил внимание на коррупцию и другие вещи. В частности, почему Франция, Германия и, возможно, Греция не платят? Почему всегда США платят Украине?" — сказал он.

Напомним, что ранее сенаторы-демократы призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Добавим, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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