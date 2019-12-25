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Трамп уверяет, что готов к любым "сюрпризам" от КНДР

25 декабря, 02:48

Северная Корея планирует занять жесткую политику в отношении США

Фото: REUTERS/Erin Scott

Фото: REUTERS/Erin Scott

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына, которым недавно угрожал Пхеньян в адрес официального Вашингтона.

Об этом он заявил во вторник во время пребывания в своей летней резиденции в Палм-Бич, Флорида, сообщает The Hill.

"Мы узнаем, что это за сюрприз, и уладим все очень успешно", – отметил президент, добавив, что сначала надо увидеть, что произойдет.

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Ранее в этом месяце в Северной Корее заявили, что готовят для США неприятный "сюрприз" на Рождество. В понедельник американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, осведомленный с планами Пхеньяна, что "Северная Корея планирует занять жесткую политику в отношении США". По обнародованной версии, это "предусматривает исключения вопросов денуклеаризации из повестки дня на фоне ощутимой политической уязвимости президента Дональда Трампа".

На вопрос журналистов о том, как будут реагировать США, если Пхеньян возобновит пуски ракет, Трамп отметил: "Посмотрим, что произойдет. Возможно, это будет приятный подарок, возможно, как презент он пришлет мне красивую вазу вместо ракетного испытания".

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РанееПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну "потерей всего" достигнутого в рамках мирных инициатив между двумя странами, а также "особых отношений" лидера Северной Кореи с главой Белого дома, если КНДР откажется от денуклеаризации.

Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Как известно, президент США Дональд Трамп на протяжении последних лет провел три личных встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, по результатам которых неоднократно заявлял о заинтересованности Пхеньяна избавиться от санкций США в обмен на ядерное разоружение.

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США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп

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