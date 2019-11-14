Трамп уверяет, что не обсуждал с постпредом США в ЕС расследование по делу Байдена

«Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу», — сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он в июле в разговоре с дипломатом интересовался готовностью властей Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Трампа попросили сказать, соответствуют ли действительности слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. На первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса США дипломат утверждал, что его помощник частично слышал разговор Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом. По словам Тейлора, американский лидер тогда якобы спрашивал Сондланда по поводу расследования в Украине. Дипломат будто бы заверил президента США, что Киев готов сделать все, что требуется.

"Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", — ответил Трамп. Он напомнил о более ранних заявлениях Сондланда. "Он отмечал, что говорил со мной очень недолго, а я сказал: "Никаких обменов (между Вашингтоном и Киевом —Ред.), ни при каких обстоятельствах". "И это правда, — добавил Трамп. — Про остальное я ничего не слышал. В любом случае это, скорее, информация из вторых рук, но я ничего такого не слышал". "Я совершенно такого не помню", — также подчеркнул Трамп.

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Тейлор на слушаниях также утверждал, что его помощник спрашивал Сондланда, какого мнения Трамп придерживается относительно Украины. Посол США при ЕС тогда якобы сообщил, что американского лидера больше всего интересует проведение расследования в отношении сына Байдена украинскими властями.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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