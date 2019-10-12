Трамп уверяет, что не просил Минюст о расследовании против сына Байдена

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил Министерство юстиции страны о проведении расследования в отношении Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

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В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года. Ожидалось, что 11 октября она даст показания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в связи с телефонным разговором двух лидеров.

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Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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