Трамп уверяет, что отлично себя чувствует после приема гидроксихлорохина для профилактики коронавируса

Президент США Дональд Трамп уверяет, что отлично себя чувствует после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве профилактики нового коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Он сказал: „После приема препарата я чувствую себя отлично, просто великолепно". Он чувствует себя очень хорошо", — отметила пресс-секретарь. По ее словам, Трамп "вновь бы вернулся к приему препарата, если посчитал бы, что контактировал" с тем, кто заразился инфекцией.
Глава государства рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Также хозяин Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.
Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и его анализы отрицательные.
25 мая генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19.
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