Трамп уверяет, что отлично себя чувствует после приема гидроксихлорохина для профилактики коронавируса

ВОЗ не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп уверяет, что отлично себя чувствует после курса приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве профилактики нового коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Он сказал: „После приема препарата я чувствую себя отлично, просто великолепно". Он чувствует себя очень хорошо", — отметила пресс-секретарь. По ее словам, Трамп "вновь бы вернулся к приему препарата, если посчитал бы, что контактировал" с тем, кто заразился инфекцией.

Глава государства рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Также хозяин Белого дома признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

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Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и его анализы отрицательные.

25 мая генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19.

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